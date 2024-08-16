На Среднем Урале водитель "Лады" въехал в газопровод

На Среднем Урале произошло ДТП, в результате которого оказался поврежден газопровод.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на улице Ленина в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, водитель "Лада Гранта" не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору газопровода и уличного освещения. В результате мужчина с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу Камышлова.

Уже установлено, что пострадавший – житель Камышловского района, имеет водительский стаж с 2009 года. Его состояние в момент аварии покажет химико-токсикологическая экспертиза.

На место происшествия выезжала аварийная газовая служба, которая провела осмотр газовой опоры. Оказалось, что утечки газа не произошло. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.