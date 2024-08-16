Губернатор Орловской области опроверг информацию о проникновении в регион ДРГ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о якобы проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

"В Ливннах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Это – фейк", - заявил Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее в Орловской области, граничащей с Курской, отменили и перенесли массовые мероприятия. Регион принял 77 беженцев из Курской области, их разместили в ПВР и гостиницах, сообщил Клычков. Также ведется сбор гуманитарной помощи, которую запросил соседний регион.