Наступлением в Курской области Киев хочет склонить Москву к переговорам на своих условиях - Подоляк

Наступлением в Курской области Украина хочет склонить РФ к переговорам "на своих условиях", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он также заявлял о готовности Киева к переговорам. "Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно", - заявил Подоляк Reuters.

При этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак еще до начала атаки ВСУ на Курскую область говорил, что Киев не видит смысла в переговорах с Москвой. Он отмечал, что Киев не готов идти на территориальные уступки.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.