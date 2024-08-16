В Тюмени открыли монумент руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту Павлу Фитину

В Тюмени открыли монумент руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту Павлу Фитину, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Памятник установлен на площади Борцов Революции. В торжественном мероприятии приняли участие представители регионального Правительства, Тюменской областной и городской Дум, общественных организаций, ветераны госбезопасности Тюменской, Курганской и Свердловской областей, учащиеся образовательных учреждений Тюмени, члены мотоклуба "Ночные волки Западной Сибири".

"Отрадно, что в неделю празднования 80-летия нашего региона мы открываем памятник нашему легендарному земляку. Сегодня мы можем отдать дань уважения и почести генерал-лейтенанту Павлу Фитину, благодаря которому ход войны и ход многих операций был проведен так, как нужно, и мы стали победителями", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Участники почтили память разведчика минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Павел Михайлович Фитин родился 28 декабря 1907 года в селе Ожогино Ялуторовского уезда Тобольской губернии. В военное и мирное время он добился высоких результатов в создании агентурных сетей за пределами страны. Руководимая Фитиным служба внесла большой вклад в создание ядерного оружия в СССР.

Подробнее о жизни разведчика можно узнать в многосерийном фильме "Начальник разведки", в книге Александра Бондаренко "Павел Фитин. Начальник разведки", а также в цикле фильмов под названием "Юстас — Фитину".