Якушев назвал три опоры развития Тюменской области

Уральский полпред Владимир Якушев, выступая в Тюмени на торжестве в честь 80-летия Тюменской области, сообщил, на каких "трех китах" она стоит.

Говоря о 80-летии "любимой, прекрасной Тюменской области", Якушев назвал три важные части в жизни региона. Первый – Великая Отечественная война и перенос предприятий в регион. Второе – создание топливно-энергетического комплекса через появление предприятий в Югре и на Ямале. Область стала энергетическим сердцем страны. Третье – заключение договора о программе "Сотрудничество". Говоря о программе, он вспомнил руководителей северных автономий, "забывших о своих амбициях", что позволило дать регионам возможность развиваться.

"Желаю Тюменской области развиваться", - сказал Якушев.