Силы ПВО отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Российские средства ПВО сегодня ночью отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, все ракеты уничтожены.

Также сообщается, что силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, еще один поврежден.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские военные отразили "самую массированную атаку" на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По его словам, все ракеты были сбиты, удалось спасти "сотни жизней".