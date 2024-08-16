В Екатеринбурге водитель мусоровоза насмерть задавил напарника

В поселке Медный-2 (Екатеринбург) водитель мусоровоза насмерть задавил своего помощника. Об этом сообщает местная жительница, ставшая свидетелем трагедии.

Как передает ее слова паблик "Злой Екатеринбург", мусоровоз приезжает в поселок три раза в неделю. Помощник водителя вышел у соседнего дома, однако тот не увидел его и, сдавая задним ходом, насмерть прижал мужчину к столбу.

"Сейчас тут стоят шесть патрулей, свидетели, и сам мусоровоз. Человек, видимо, скончался сразу же, так как даже нет "скорой". Они все стоят кучкой уже час", - рассказала подписчица.

В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу информацию о трагедии подтвердили. По их данным, инцидент произошел в 11.45 в районе дома № 47 по ул. Первопроходцев. По предварительным данным, 50-летний водитель "МАН", убирая бытовой мусор, сдал назад и наехал на 32-летнего помощника, зажав между мусоровозом и опорой линии электропередач. Мужчина-пешеход скончался на месте от полученных травм еще до прибытия "скорой".

"Автоинспекторами установлено, что за рулем автомашины "МАН" находился 50-летний мужчина, житель г. Верхняя Пышма, имеющий стаж вождения 32 года, трезвый. Погибший проживал в г. Екатеринбург, осуществлял работы по уборке отбросов. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование", - добавили в Госавтоинспекции.