К поискам пенсионера, над которым издевались ВСУшники, подключили аэроразведку

К поискам дедушки, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области, подключили аэроразведку, пишет SHOT.

По данным источника телеграм-канала, информация, что 73-летнего мужчину могли застрелить украинские военнослужащие, на данный момент не подтверждается.

Как рассказала дочь пенсионера, из-за обстрелов семья бежала в Курск из села Гоголевка. Во время начала бомбежки дедушка ушел из дома без телефона. Последний раз его видели 6 августа.

Ранее военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, издеваются над курским пенсионером. "Русский Иван. Иди пей водка", - смеясь, говорят они, снимая при этом происходящее на видео. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку украинских военных, глумившихся над пожилым жителем Курской области.