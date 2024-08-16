16 Августа 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

В Екатеринбурге спустя восемь лет заработал фонтан в Дендропарке

Сегодня, 16 августа, в Екатеринбурге состоялась церемония запуска фонтана в Дендрологическом парке по улице 8 Марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сооружение вывели из эксплуатации в 2016 году, но через восемь лет, в 2024 году, решили включить вновь. Сам фонтан отремонтировали: в нем заменили насосы, а также установили фильтровальную и обеззараживающую станции. Теперь благодаря им вода внутри станет чище, а механизмы будут реже засоряться.

В дополнение специалисты установили на чугунной семиметровой чаше подсветку. Она будет автоматически включаться с наступлением сумерек. При этом фонтан сохранил исторический облик: уникальные бассейн и чаша появились в Екатеринбурге в 1947 году, их отлили на Уралхиммашзаводе.

Фонтан в Дендрологическом парке по улице 8 Марта в Екатеринбурге(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Как добавили в мэрии, фонтан в Дендропарке будет работать каждый день с 11:00 до 22:00. Исключением станут понедельники, когда мастера будут чистить и приводить фонтан в порядок.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге откроется обновленный Библиотечный сквер. По задумке авторов, там появятся фонтан, световые инсталляции в виде гигантских одуванчиков, а также больше 10 тысяч растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев.

Теги: фонтан, запуск, Дендропарк, Екатеринбург


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