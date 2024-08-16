Суд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки

Мосгорсуд признал законным продление ареста шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову.

Как передает РИА Новости, они останутся в СИЗО минимум до 18 сентября. В середине июля Басманный суд столицы продлил фигурантам срок ареста.

Напомним, 17 апреля 21-летний нелегал из Азербайджана Шахин Аббасов, в ответ на устное замечание со стороны москвича Кирилла Ковалева о неправильной парковке, нанес ему ножевые ранения, из-за чего тот скончался. С места преступления преступник скрылся, но через несколько дней был задержан в Ростовской области.

Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.

Также силовики посетили квартиру, во дворе дома которой произошло убийство. Оказалось, что там проживал отец главного подозреваемого - 66-летний Низами Иса-оглы. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличными в российской и зарубежной валюте, а также документы, подтверждающие причастность преступников к азербайджанской мафии рынка "Садовод".