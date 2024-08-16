Годовая инфляция в июле в России составила 9,13% - ЦБ

В среднем по России в июле годовая инфляция составила 9,13% (в июне – 8,59%). Рост цен ускорился в 76 регионах, сильнее всего – на Северном Кавказе.

"Основной фактор — индексация коммунальных тарифов, которые в этом году были повышены сильнее обычного. К тому же в июле прошлого года тарифы не поднимались, что создает низкую базу сравнения", - заявили в Центральном банке России.

Регулятор считает, что "рост цен на большинство товаров и услуг замедлялся — за месяц они подорожали слабее, чем в июле прошлого года". "Медленнее росли цены на мясопродукты, куриные яйца, легковые автомобили, электронику и зарубежный туризм. В то же время быстрее стали дорожать молочные продукты, бензин и авиаперелеты", - говорится в сообщении ЦБ (интересно сравнить с тем, как инфляцию ощущают россияне).