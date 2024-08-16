16 Августа 2024
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Фото: официальный телеграм-канал Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Baza: Против итальянских журналистов могут завести дело за репортаж из Курской области

Уголовное дело может быть возбуждено в отношении снявших репортаж в Курской области журналистов из Италии, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, полиция проводит проверку по статье 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы").

Речь идет о сотрудниках итальянского канала TG1 Стефании Баттистини и Симоне Траини, которые сняли сюжет в городе Суджа Курской области. В репортаже журналисты показали поврежденную в ходе боев технику ВСУ и пообщались с местными жителями.

Ранее соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группу "Суджа — Поиск людей". В ней публиковались сообщения о пропавших местных жителях. Теперь при переходе на страницу говорится, что материал заблокирован в России на основании решения Генпрокуратуры от 9 августа.

14 августа оперативный штаб Курской области рекомендовал жителям региона не публиковать данные о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других открытых ресурсах, так как Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации.

Теги: итальянцы, репортаж, курская область


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