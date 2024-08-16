Житель Пакистана заразился оспой обезьян

В Пакистане выявлен, предположительно, первый в этом году случай оспы обезьян.

"У жителя (провинции) Хайбер-Пахтунхва, недавно приехавшего из страны Персидского залива, проявились симптомы оспы обезьян", - приводит издание Express Tribune слова представителя минздрава.

Представитель минздрава также отметил, что служба по приграничному контролю здоровья получила приказ усилить мониторинг на всех пунктах пропуска, пишет РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян (mpox) чрезвычайной ситуацией международного значения на фоне стремительного распространения болезни в Африке. Очаг вспышки находятся в Демократической республике Конго (ДРК), но болезнь уже выявлена и в соседних странах. По мнению Роспотребнадзора, угрозы распространения оспы обезьян в России нет.

"В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В рамках проекта "Санитарный щит" в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Система "Периметр" выявляет граждан с возможными инфекциями, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.