В Приморье блэкаут наступил сразу после "учений" энергетиков

В Приморье внезапный блэкаут. Во Владивостоке и его окрестностях не работают магазины, остановился электрический транспорт, проблемы с подачей воды в городах.

Власти сообщают, что постепенно восстанавливается подача электричества. В правительстве региона сообщают, что причиной стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Примечательно, что буквально сегодня Минэнерго края проводило "учения" – "плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи". Многие, узнав об этом, возмутились уровнем подготовки энергетиков.