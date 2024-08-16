16 Августа 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Богдановиче началось возведение современного спорткомплекса

В уральском городе Богданович началось возведение современного спортивного комплекса "Родина" площадью 4 тысячи квадратных метров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Сейчас почти все спорткомплексы города находятся за железной дорогой в южной половине. Новое современное здание разгрузит действующий СК "Колорит" и увеличит доступность спортивной инфраструктуры, позволит привлечь больше людей к здоровому образу жизни. Строительство финансируется из средств регионального бюджета, в том числе, в рамках национального проекта "Демография".

Проект центра спорта "Родина" в Богдановиче(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На первом этаже комплекса будет располагаться универсальный игровой зал, раздевалки и душевые, на втором – сектор для единоборств и тренажерный зал. Спортивный комплекс компания "Атомстройкомплекс" передает заказчику с чистовой отделкой, которая включает специальное покрытие для безопасной и комфортной эксплуатации спортивных залов, а также ринг в зоне единоборств. Одновременно здесь смогут заниматься до 100 человек, предусмотрена доступная среда для всех жителей Богдановича.

"Новый комплекс спроектирован так, чтобы его посетителям здесь было комфортно. Он оснащен автономной газовой котельной, что позволит не зависеть от городской системы водо- и теплоснабжения. Для маломобильных категорий посетителей установлен лифт, вход в здание спроектирован с уровня земли, без ограничивающих порогов и лестниц. Дополнительно на каждом этаже будут установлены кулеры с питьевой водой, предусмотрены точки для вендинговых аппаратов в фойе", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Светлана Горбанева.

Проект центра спорта "Родина" в Богдановиче(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Уральский девелопер на протяжении уже почти трех десятилетий возводит объекты социальной инфраструктуры и постепенно расширяет территорию строительства современных спортивных, образовательных и культурных учреждений. Компания возвела спортивно-образовательный кластер в Каменске-Уральском, а сейчас проектирует ФОК в Камышлове.

Ввод нового комплекса в Богдановиче запланирован на середину 2025 года. На площадке уже стартовали строительные работы.

Теги: спорткомплекс, строительство, Богданович


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