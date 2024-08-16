39% россиян заявили о росте инфляции на услуги ЖКХ

После недели затишья россияне снова заговорили о растущих ценах на основные товары и услуги.

Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение", растет число заметивших инфляцию цен на хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, яйца, масло, сахар, овощи и фрукты, рыбу, макароны и крупы, алкоголь, а также на непродовольственные товары: гигиенические, бытовую химию, одежду и обувь, стройматериалы, лекарства, электронику и бензин.

39% респондентов заявили, что видят рост инфляции в секторе жилищно-коммунальных услуг. Дорожают, по мнению россиян, также медицинские, транспортные и бытовые услуги.