Ямальцам, пострадавшим от ЧС, увеличат выплаты

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа увеличило размер единовременных выплат ямальцам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Раньше размер единовременной материальной помощи составлял 10 тыс. руб., утратившим часть имущества - 50 тыс. руб., полностью утратившим имущество - 100 тыс. руб. Теперь размер выплат составит 15, 75 и 150 тыс. соответственно. Также пострадавшие получат по 300 тысяч рублей за легкий вред здоровью, а за средний и тяжкий вред компенсация составит 600 тысяч рублей. В случае гибели, компенсация родственникам составит 1,5 млн рублей.

Данная мера касается ямальцев, попавших в зону чрезвычайной ситуации при объявленном режиме ЧС. Выплаты выплачиваются в заявительном порядке.