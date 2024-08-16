Жители Первоуральска "поставили на счетчик" "Т Плюс" из-за отсутствия горячей воды

Сотня жителей Первоуральска вынудили компанию "Т Плюс" выплачивать по 100 рублей за каждый день без горячей воды.

Ранее из-за проблем с горячим водоснабжением часть жителей Первоуральска обратились в суды, которые обязали "Т Плюс" поставлять горячую воду не ниже 60 градусов, а за каждый день без нее выплачивать компенсацию по 100 рублей в сутки. После этого иски стали подавать и другие горожане. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, уже около сотни добились выплат и ежемесячно получают по 3 тыс. рублей. Еще порядка тысячи ждут решения суда.

"Из крана течет еле теплая горячая вода. Мы долго терпели и ждали, когда работники ЖКХ исправят эту ситуацию, но наше терпение лопнуло. Я и мои соседи дома пошли в суды восстанавливать справедливость. Все суды встали на нашу сторону и обязали "Т Плюс" поставлять нам горячую воду, а не парное молоко. А пока они платят нам неустойку 100 рублей в день. Вот буквально вчера мы уже получили первые выплаты 8 тыс. рублей", - рассказала одна из горожанок.

В самой же компании "Т Плюс" заявили, что проблема заключается коммунальных сетях, которые необходимо заменить. Правда на это потребуется целых семь лет.

О качестве воды в Первоуральске уже известно всему региону. Постоянные коммунальные аварии, темная вода из-под крана, многочасовые очереди к мобильному резервуару, арест руководства местного "Водоканала": все это уже приобрело свое собственное название "водный кабец" - в честь главы города Игоря Кабеца. Горожане призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей, однако министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сравнил жителей города с персонажами книги "Маугли" и призвал не жаловаться на качество воды, за которую люди якобы платят так мало.

Накануне регион узнал об очередной проблеме - жителям Первоуральска предложили и вовсе уехать за пределы города, так как горячей воды нет уже несколько недель, а вместо холодной течет черная жидкость. Сразу после градоначальник поспешил объяснить коммунальные неприятности аварией на сетях, однако заявления мэра не сильно убедили горожан.