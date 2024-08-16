45% россиян испытывают тревогу, каждый четвёртый возмущен действиями властей

События в Курской и Белгородской областях очевидным образом повлияли на общественные настроения и на рейтинги властей, что наглядно показывают результаты опроса фонда "Общественное мнение".

За неделю Владимир Путин потерял 2% аудитории, которая оценивает его работу скорее как хорошую. Показатель составил 80% - минимальный уровень с конца апреля 2024 года. На те же 2% растет число тех, кто затрудняется с ответом, число тех, кто оценивает работу Путина как плохую, остается стабильным – 8%.

Рейтинг правящей партии просел еще сильнее – 44%, это худший показатель с ноября 2023 года. Примечательно, что аполитичных граждан, которые не пошли бы на выборы, тоже становится меньше, а вот рейтинги оппозиционных партий чуть подрастают.

Также до рекордных 67% падает число тех, у кого действия российских властей не вызывали за последний месяц недовольство или возмущение. Число возмущенных – 25%, это максимум за последний год.

Наконец, практически пересеклись кривые, отражающие спокойствие или тревожность респондентов. Спокойных всего 48% - это минимум за год, тревожных – 45%.