Минобороны: В Сумской области уничтожены две установки HIMARS

Две пусковые установки РСЗО HIMARS, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"По вскрытым позициям американских РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара", - говорится в сводке ведомства.

Вместе с установками уничтожена транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).

22 июля сообщалось, что вооруженные силы России с помощью "Искандера-М" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области.