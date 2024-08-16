Итоги года работы Пансионата долечивания детей - на 30% выросло число операций по трансплантации костного мозга

В Екатеринбурге на 30% в год увеличилось количество детей, получающих трансплантацию костного мозга и необходимое лечение. Это итоги первого года работы Пансионата долечивания Центра детской онкологии и гематологии, который стал подарком учредителей Фонда святой Екатерины к 300-летию города.

Четырехэтажный медицинский центр открыли в прошлом августе на территории Областной детской клинической больницы. Впрочем, от медицины в здании всего несколько кабинетов: в пансионате находятся 36 жилых комнат для ребенка и родителя, шесть палат дневного стационара, игровые и обучающие комнаты. Основная задача центра — как можно быстрее перевести юных пациентов с больничных коек в домашние условия, при этом продолжать наблюдать за их состоянием в круглосуточном режиме.

«Мы увеличили количество трансплантаций мозга примерно на 30% по сравнению с тем, что мы делали два-три года назад. Мы на более ранних сроках выписываем детей, переводим их сюда, а на освободившиеся места поступают новые», — говорит главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Такой подход к лечению применяли только в Москве и в Санкт-Петербурге, поэтому запуск пансионата открыл возможность детям из удаленных уголков Свердловской области и других регионов УрФО и России проходить высококлассную реабилитацию в комфортных и безопасных условиях. Здесь у каждой мамы своя кухня, а для детей даже организовано обучение по федеральному проекту «УчимЗнаем», чтобы ребята не отставали от школьной программы, пока находятся на лечении.

«Можно смело сказать, что те задачи, которые мы с врачами перед собой ставили, выполнены: увеличено количество операций по пересадке костного мозга. Сегодня мы прошлись по всем этажам пансионата, и тут действительно кипит жизнь. Здесь абсолютно не больничная атмосфера, больше отельного формата, и мы очень рады, что людям комфортно и безопасно, и они проходят этот процесс долечивания в такой доброжелательной атмосфере», — поделился директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

За первый год в пансионате успели пройти долечивание 300 детей. Многие из них проводят в центре от нескольких недель до нескольких месяцев. Очевидно, что в отсутствие пансионата юным пациентам приходилось бы жить в палатах, а это тяжело и физически, и морально. При этом новый центр уже стал местом настоящих чудес.

Напомним, что в ближайшее время учредители Фонда святой Екатерины закончат еще один масштабный проект для тяжелобольных людей. На берегу Шарташа уже готовят к открытию Свято-Елисаветинскую обитель, где сестры милосердия круглосуточно будут ухаживать за взрослыми людьми, потерявшими возможность самостоятельно себя обслуживать и не имеющими близких, которые бы им помогали в этой беде.