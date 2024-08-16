Харрис опережает Трампа

Кандидат в президенты Америки Камала Харрис опережает своего конкурента на выборах Дональда Трампа.

Опережение составляет 4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой университета Emerson College, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Харрис опережает Трампа на 3%, о чем свидетельствовали результаты последнего (по данным на 14 августа) опроса компании Morning Consult. По данным опроса, 47% респондентов готовы проголосовать за Харрис, 44% – за Трампа, погрешность составляет 1%. Выборы в США пройдут 5 ноября.