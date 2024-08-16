В Екатеринбурге открыли памятник почетному гражданину Петру Столыпину

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника почетному гражданину города и реформатору Петру Столыпину.

Напомним, что монумент, накрытый тканью появился накануне перед стенами УрГЭУ прямо напротив городского Цирка. Как и было запланировано, церемония открытия состоялась 16 августа - в преддверие Дня города. На ней присутствовал и глава города Алексей Орлов.

Памятник станет местом притяжения туристов, считают чиновники. Особенно после того, как в его первый день была заложена традиция - потереть носок левого ботинка Столыпина и загадать желание.

Напомним, что Петр Столыпин был в Екатеринбурге проездом 6 сентября 1910 года и задержался в будущей столице Урала всего на 3 часа 20 минут.