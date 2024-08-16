В Екатеринбурге открылась бесплатная Школа вождения СИМ

Сегодня, 16 августа, в Екатеринбурге открылась Школа вождения средств индивидуальной мобильности – СИМ. Занятия в ней будут бесплатными.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, курсы проводятся для всех желающих старше 18 лет. Занятия организованы в выходные дни по постоянному расписанию, которое публикуется в специальном приложении и в соцсетях заранее. Сами курсы состоят из теоретической и практической частей.

В первой части рассказывают о правилах дорожного движения на самокатах. Инструкторы обращают внимание и на другие меры безопасности, которые не зафиксированы в ПДД, но могут помочь водить безопаснее и культурнее.

Практическая часть проходит на трассе, где участники на самокатах преодолевают "лежачего полицейского" и пешеходный переход. Также их ждет задание "змейка" и парковка самоката в соответствии с ПДД. Кроме этого, на площадке ученики познакомятся со "скаутом-штрафером", введенным сервисом Яндекс Go в прошлом месяце.

Все занятия проходят под руководством инструкторов, в защитных шлемах и на специальной огороженной площадке, оборудованной с учетом инфраструктуры города. Площадки имитируют дорожное покрытие, разметку и знаки на дорогах. Всем посетителям "Школы вождения" обещают промокоды и скидки на поездки.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне". Позже стало известно, что свердловская Госавтоинспекция подготовила ряд предложений для предотвращения ДТП с участием электросамокатов.