Арестованного сенатора Савельева попросили проверить на растрату

В Следственный комитет обратился бывший компаньон сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов, находящийся под следствием по делу о растрате средств строительной компании ООО "Спецстройсервис". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, предприниматель просит председателя СК Александра Бастрыкина еще раз проверить обстоятельства своего уголовного преследования и прекратить его за отсутствием состава преступления, а заодно дать оценку действиям сенатора Савельева.

Из материалов дела о растрате следует, что средства, которые выводились из ООО, получали структуры, связанные с парламентарием. Участие в бизнесе Савельева может стать основанием для конфискации его активов, отмечает газета.

Напомним, против Савельева возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение, сообщили ранее в СКР.

2 августа Савельева задержали во время выхода из зала заседаний Совета Федерации.