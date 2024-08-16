В 9 районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет

Минцифры России объявило о бесплатном предоставлении мобильной связи и интернета в девяти приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются атакам ВСУ. Услуги связи для жителей этих районов будут бесплатными даже при отрицательном балансе – в связи с введением режима ЧС федерального характера.

Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять СМС. Входящие звонки также будут бесплатными.

Связь будет бесплатной в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ровеньском и Шебекинском районах.

Ранее бесплатную связь и автоматический роуминг между операторами ввели в восьми приграничных районах Курской области.