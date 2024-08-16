Трамп будет выступать на митингах в пуленепробиваемом стекле

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, направила часть сотрудников охраны Байдена на обеспечение безопасности Трампа, пишет New York Times. По данным издания, такую меру нельзя назвать стандартной, она стала возможной благодаря сокращению числа поездок Байдена.

Также Секретная службы одобрила использование пуленепробиваемого стеклам для защиты Трампа во время выступлений на улице, пишет The Hill. До сих пор защита стеклом использовалась только для президентов и вице-президентов, но никогда – для кандидатов или бывших президентов.

Напомним, на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены.