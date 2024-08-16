В Екатеринбурге напали на преподавателя УрФУ Владимира Велькина

Неизвестный напал на преподавателя УрФУ Владимира Велькина. Мужчина направил на профессора газовый баллончик, когда тот сидел у себя в машине.

Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург", инцидент произошел 15 августа около 21.40 во дворе дома №17 по ул. Луначарского. К Велькину подошел пьяный незнакомец, который стал ругаться из-за припаркованного профессором автомобиля - якобы машина загораживала вид из окна. Когда его проигнорировали, мужчина скрылся в третьем подъезде, предварительно назвав якобы свой номер квартиры - 56. Однако, по словам автора публикации, такой квартиры в подъезде №3 нет.

Подойдя снова к машине, незнакомец прыснул газовым баллончиком в лицо Велькину и убежал. Профессор промыл глаза, после чего сын отвез его в больницу. Поставлен диагноз - покраснение кожи лица и левого уха, конъюнктивы глаз, ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз 1 степени. После родственники пытались обратиться в ОП №11 на Челюскинцев, 96, однако им заявили, что время ожидания составит более трех часов. По этой причине подать заявление так и не удалось.

Автор публикации рассказал, что нападавший был внешне похож на бывшего сотрудника ДПС Геннадия Изергина, которого уволили после скандальной истории с аспирантом УрФУ из Габона. Тогда полицейские не стали реагировать на потасовку, которая и привела к убийству студента. Геннадий якобы тоже проживает в этом доме.