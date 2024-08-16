СМИ: Нескольких человек, включая врача, задержали по делу о смерти Мэттью Перри

Один врач и несколько наркодилеров задержаны по делу о смерти американского актера Мэттью Перри. Об этом сообщил портал TMZ.

По словам источников, у задержанных провели обыски и изъяли компьютеры, телефоны и другое электронное оборудование, чтобы определить, кто поставлял Перри кетамин, из-за которого он потерял сознание и утонул в джакузи.

New York Times сообщает, что один из обвиняемых, Кеннет Ивамаса, сделал Перри не менее 27 уколов кетамина в течение пяти дней, предшествовавших смерти. В переписке арестованных была обнаружена фраза "интересно, сколько этот идиот заплатит", пишет Baza.

Тело Перри нашли 28 октября 2023 года в его доме. В отчете судебно-медицинской комиссии говорилось, что причиной смерти стало "острое воздействие кетамина". При этом смерть актера названа несчастным случаем. Сообщается, что препарат звезда сериала "Друзья" принимал по назначению – для лечения депрессии и тревоги.