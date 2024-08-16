Суд по делу об убийстве аспиранта УрФУ отложен из-за неявки свидетелей в третий раз подряд

Суд над Данилом Фоминым, обвиняемым в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, отложили из-за неявки свидетелей в третий раз подряд.

Трагедия произошла почти год назад – 18 августа 2023 года в Екатеринбурге. Выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Ему предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

Дело начали рассматривать в начале января 2024 года. В начале июня процесс отложили сразу на 1,5 месяца из-за неявки свидетелей. 16 июля состоялось очередное заседание, однако суд вновь пришлось отложить, так как свидетели опять не явились.

Накануне, 15 августа, процесс возобновился, но тут же был отложен. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга, причиной в третий раз подряд стала неявка свидетелей.

Следующее заседание запланировано на 5 сентября. Срок ареста Фомина истекает в середине этого же месяца.