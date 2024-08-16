16 Августа 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени мужчина убил двух человек, и устроил пожар, чтобы скрыть преступление

Вынесен приговор Андрею Колдарашу, которого обвиняли в убийстве супружеской пары, чьи тела обнаружены после пожара в бытовом металлическом вагончике, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Установлено, что в ночь на 17 апреля 2023 года, мужчина пил алкоголь в компании приятеля и его жены в вагоне-бытовке иу дома по ул. Комарова.

По словам подсудимого, во время возлияний собутыльник якобы оскорбил Колдараша и ударил кулаком в грудь. А жена приятеля якобы кинулась на обвиняемого с ножом. Осужденный попытался оправдаться, заявив, что действовал с целью самозащиты: вооружился тупым твердым предметом не менее 10 раз ударил женщину по голове, а приятеля - восемь раз по голове и не менее трех раз по груди.

Супружеская пара скончалась на месте от черепно-мозговых травм, болевого шока от множественных переломов конечностей.

Желая избежать наказания подсудимый попытался скрыть следы преступления и устроил в вагончике пожар. Тела убитых сильно обгорели, но судмедэкспертам удалось установить причину их гибели.

С учетом признания вины Тюменский областной суд назначил Колдарашу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Теги: бытовой вагончик, пожар, следственный комитет, убийство, приговор


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