16 Августа 2024
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Дети шпионов Дульцевых обрадовались, что у них есть бабушки и дедушки

Дети шпионов Дульцевых постепенно адаптируются в России, будут учить русский язык. Также они довольны тем, что у них, как оказалось, есть бабушки и дедушки и много других родственников, сообщили Анна и Артем Дульцевы в интервью "Российской газете".

По словам агентов, во время жизни за границей дети задавали вопросы о том, почему у них совсем нет родственников помимо родителей, но не особенно активно.

Также Анна, которая рожала детей уже будучи " на задании", сообщила, что во время родов не боялась начать кричать по-русски, современная медицина сделала процесс менее болезненным.

Также Дульцевы рассказали, что после ареста в Словении с ними "постоянно контактировал представитель Службы внешней разведки". "На одной из таких непродолжительных встреч со мной и Аней (уже год длилось следствие) он передал нам привет и слова поддержки от президента России, сказал, что Владимир Владимирович и СВР предпринимают все усилия для нашего вызволения", - сообщил Артем Дульцев.

Анна Дульцева сказала, что знала о предстоящем обмене и даже о дате обмена. "Мы рассчитывали на это. Но потом стало понятно, что американцы сказали "нет". Было соглашение между службами, но ситуация поменялась, и понятно почему", - говорит сотрудница спецслужбы.

Дульцевы много лет жили за границей под прикрытием легенды. Они притворялись аргентинскими IT-бизнесменами, переехавшими жить в Словению. В 2022 году их выявили европейские спецслужбы. Дульцевых приговорили менее чем к двум годам лишения свободы, но они опасались, что детей в это время отдадут в приемные семьи, а их самих лишат родительских прав.

Теги: шпионы, дульцевы, дети


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