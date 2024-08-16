«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает уральцам о возможности передачи показаний счетчиков дистанционно

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что передавать показания приборов учета важно не позднее 25 числа каждого месяца. Это необходимо для корректного отображения в квитанциях начислений за потребленные в отчетный период ресурсы, пояснили в пресс-службе энергокомпании.

Если вовремя не передавать показания счетчиков, начисления за услугу будут производиться сначала по среднему потреблению, а затем по нормативу. Отправлять данные нужно даже если ресурсы совсем не потреблялись.

Дистанционно передать показания в «ЭнергосбыТ Плюс» клиенты могут одним из простых и удобных способов: в «Личном кабинете клиента» на сайте компании; в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»; через чат-бота «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс» в мессенджерах Viber, Telegram и «Вконтакте»; с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса».

Для этого нужно произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс» и следовать инструкции помощника; по телефонам с помощью голосового помощника (круглосуточно):

Екатеринбург — 8 (343) 312-60-03, Березовский — 8 (34369) 52-00-9, Верхняя Пышма — 8 (34368) 60-00-1, Верхняя Салда — 8 (34345) 65-11-1, Каменск-Уральский — 8 (3439) 33-97-54, Первоуральск — 8 (3439) 26-00-74, Прочие территории — 8 (800) 700-80-77.