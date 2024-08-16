Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова меняла машины каждые три года. Об этом рассказала РИА Новости ее соседка по дому.

По ее словам, семья Смирновой сейчас проживает загородом. "С этой дачей говорила, что очень устала… говорила, что дом большой", — добавила женщина.

Жильцы дома также сообщили, что слышали об обысках, но их самих никто не опрашивал.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы еще в апреле провели обыски в квартире в Новой Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с сухпайками для армии.

Трое фигурантов дела - топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" - были арестованы еще в апреле. Они подозреваются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.