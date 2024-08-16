Пермяки застряли в Шарм-эль-Шейхе

Туристы из Прикамья застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе. Среди них оказался ученый Григорий Головчанский.

На своей странице "ВКонтакте" Головчанский сообщил, что рейс Шарм-эль-Шейх – Пермь отменили уже после того, как паспортный контроль и несколько линий досмотра были пройдены.

"Нас накормили булочками и спешно, спустя шесть часов ожидания в аэропорту, заселили в какой-то отель. Вечер перестает быть томным", - написал пермяк.

После он уточнил, в каком именно отеле находится.

"Рейс Шарм-эль-Шейх – Пермь от 15 августа отменен. Туристов организованно доставили в отель REHANA hotels &Resorts и разместили в номерах. Все живы, и, я надеюсь, здоровы. Сейчас кормят завтраком. Информации о том, когда будет рейс на Пермь, нет", - написал Головчанский.