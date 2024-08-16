16 Августа 2024
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Фото: официальный сайт Экуменического патриархата

Зеленский призвал Раду наконец запретить Церковь

Зеленский призвал Раду "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание и принять закон о запрете канонического православия и Православной Церкви. Об этом он сказал в своем видеообращении.
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Напомним, законопроект о запрете Церкви был принят в феврале в первом чтении, но затем застопорился; сообщалось, что в Раде не хватает голосов, но недавно эта "работа" активизировалась. Вынашиваются планы создания на Украине экзархата Фанара, куда насильно будут пытаться загнать православных христиан, которые в случае неповиновения подвергнутся преследованиям. Параллельно идет процесс "отжима" Киево-Печерской лавры с передачей храмов раскольникам. При этом за последние два года они уже захватили около 1,5 тыс. храмов.

Формальный лидер раскольников Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") накануне сделал открытое обращение к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию с призывом к диалогу об "объединении без предварительных условий". Хотя по умолчанию Церкви выдвигается условие тоже уйти в раскол. Тон письма является сдержанно надменным. Думенко назвал предстоятеля УПЦ "митрополитом в Киеве", а архиереев - "теми, кто пребывает с ним".

Ранее предстоятель УПЦ отвергал любую возможность нарушения священных канонов, которые не допускают даже совместной молитвы с раскольниками. С точки зрения церковного канонического права, ПЦУ представляет собой организацию отлученных от Церкви, анафематствованных, саморукоположенных, лишенных благодати раскольников. К слову, многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет, когда его отодвинули от управления новой структурой, признал, что весь ее "епископат" липовый. Потому что Фанар, "отменив" анафему, признал, что она была, а значит, весь епископат, который он "рукоположил" под анафемой, недействителен.

На днях Фанар посетила делегация с Украины, в состав которой вошли Думенко, его помощник Иван Зоря, заместитель главы офиса Зеленского Елена Ковальская и руководитель "службы по этнополитике и свободе совести" Виктор Еленский. Согласовались шаги, которые будут предприниматься после законодательного запрета Церкви. Также патриарх Варфоломей был приглашен на Украину.

Публичной реакции митрополита Онуфрия пока не было, но митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, один из самых активных защитников православной веры, заявил в своем обращении, что Церковь всегда молится о единстве и уврачевании расколов, но его невозможно создать искусственно на политической почве. Единство возможно только вокруг Христа и во Христе, то есть исключительно на каноническом фундаменте "Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви" (цитата из символа веры Православной Церкви). Благодать священства и апостольское преемство не даются административным решением. Церковь не отказывается от диалога со всеми людьми доброй воли, но о чем можно говорить с людьми, которые творят злодеяниях против Церкви и не каются в них. Варфоломей тоже обманывал, поскольку лично заверял, что не собирается признавать "церковью" раскольников, а тем более давать им какой-то томос.

"Достижение единства Церкви Божией может быть достигнуто только при условии возвращения в Ее лоно тех людей, который уклонились от Истины и стали на путь неправды", - заключил митрополит Лука.

Ожидается, что принятие закона о запрете канонического православия и Церкви будет приурочено ко "дню незалежности".

Теги: украина, церковь, раскол, православие, зеленский


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