Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у Регионального фонда капремонта 250 тысяч за потоп в квартире

В Екатеринбурге 65-летняя пенсионерка отсудила у Регионального фонда капитального ремонта более 256 тыс. рублей за затопление своей квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, еще в 2017 году в многоквартирном доме по ул. Минометчиков в г. Екатеринбург был проведен ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Спустя время - в сентябре 2021 года, когда все еще действовал гарантийный срок, на чердаке из-за неисправности крана произошла авария, в результате чего затопило три квартиры.

У пенсионерки пострадала внутренняя отделка квартиры, мебель и другое имущество. Позднее факт затопления был подтвержден актом обследования квартиры и актом о выявленных в течение гарантийного срока недостатках. Несмотря на это, возмещать ущерб пенсионерке никто не торопился.

Тогда "поторопить" с решением решила уже прокуратура, которая в интересах гражданки обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к Региональному фонду капремонта. От организации требовали возместить материальный ущерб на сумму свыше 256 рублей, с чем согласился и суд.

Судебный акт не вступил в законную силу. Прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение после вступления в законную силу.