Минтруд не поддержал введение дополнительного выходного для многодетных родителей

Минтруд России отказался поддержать идею о введении дополнительного выходного для многодетных родителей. Глава комитета Госдумы по делам семьи и материнства Нина Останина предлагала выделить для этих целей 8 июля – День семьи, любви и верности.

В министерстве заявили, что введение дополнительного выходного ляжет расходами на работодателей, а также на бюджеты всех уровней.

Также Минтруд полагает, что дополнительный выходной сделает многодетных родителей менее привлекательными в глазах работодателей и снизит их конкурентоспособность на рынке труда. Многодетные и так имеют право взять оплачиваемый отпуск "в любое удобное время до достижения младшим из детей возраста 14 лет".