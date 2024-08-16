Екатеринбуржец отсудил у Ozon 110 тысяч рублей за бракованный товар

Известный маркетплейс Ozon должен выплатить покупателю из Екатеринбурга более 100 тысяч рублей. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, екатеринбуржец купил на сайте Ozon.ru (ООО "Интернет Решения) электрический духовой шкаф Gorenje почти за 30 тысяч рублей. Однако при подключении к сети в нем обнаружился недостаток – не включался режим питания. Сервисный центр после диагностики выдал заключение о неисправности переключателя режимов.

Продавец назначил срок для вывоза сломанной техники, но за товаром так и не приехал. Не добившись ничего от продавца, уралец обратился в консультационный пункт для потребителей, где ему подготовили претензию к ООО "Интернет Решения" с требованием возврата стоимости бракованной духовки.

Но маркетплейс ответил отказом, после чего был подан иск в суд. Тот взыскал в пользу покупателя стоимость товара, неустойку за нарушение срока удовлетворения законных требований, убытки, судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма составила 110 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году житель Екатеринбурга засудил другой маркетплейс за срыв поставки ноутбука.