СМИ: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS не Курскую область, а Крым

США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, сообщает CNN.

По данным источников телеканала, нежелание Вашингтона связано не с риском эскалации, а с тем, что у страны ограничены запасы ракет, которые она может предоставить Киеву. В США считают, что эти ракеты лучше использовать для нанесения ударов по Крыму.

Ранее СМИ сообщали, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".