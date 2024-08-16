В Тюменской области сотрудник УФСИН наказан за взятки ради УДО

В Тюменской области наказан бывший сотрудник УФСИН. Он получил срок за взятки.

В декабре 2017 – мае 2021 гг. он получал взятки за общее покровительство и попустительство, а также за незаконные действия. Различные осужденные получали положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

Суд первой инстанции наказал сотрудника 10 годами колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет, сообщает тюменское областное управление СКР.