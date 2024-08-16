ФБР провело обыски в поместье американского пророссийского политолога Дмитрия Саймса

Федеральное бюро расследований США провело обыски в поместье политолога и журналиста Дмитрия Саймса недалеко от Вашингтона.

Саймс известен пророссийскими взглядами. Он ведет шоу на российском Первом канале, в 2023 году был модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина. Также его связывают с делом Марии Бутиной, которую американские власти обвиняли в шпионаже. Другой персонаж, с которым связывают Саймса, – Дональд Трамп.

Самого Саймса в момент обысков дома не было. Известно, что агенты ФБР изъяли много вещей и уехали. Никаких подробностей, кроме подтверждения факта обысков, власти не выдают. Некоторые американские СМИ считают, что ФБР ищет связи Саймса с российской разведкой.