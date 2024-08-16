В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с депутатами из Башкирии

В Запорожской области ударный дрон атаковал автомобиль, в котором ехали два башкирских депутата. Об этом сообщается в Telegram-канале госсобрания-курултая региона.

Машина с депутатами башкирского парламента Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой была атакована возле населенного пункта Токмак. Они возвращались в Бердянск после передачи гуманитарной помощи бойцам ВС РФ.

Автомобиль получил серьезные повреждения, но остался на ходу, депутатам удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Уразгулов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался. Сейчас депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.

В начале августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.