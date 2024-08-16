Скончался один из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22

Один из пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3 погиб. У трех других членов экипажа травмы различной степени тяжести, они госпитализированы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет упал накануне в безлюдной местности в Черемховском районе, экипаж успел катапультироваться, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Самолет принадлежал Минобороны, он вылетел с авиабазы "Белая" в Усольском районе Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.