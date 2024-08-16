В Екатеринбурге от пожара на контейнерной площадке загорелись три автомобиля

В Екатеринбурге от огня пострадали три автомобиля. Одна из машин сгорела полностью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поздно вечером 15 августа поступил сигнал о пожаре на улице Амундсена в уральской столице. На площади в 30 квадратных метров горел мусор на контейнерной площадке.

Огонь перекинулся на стоящие рядом машины. В результате сгорел автомобиль Renault Symbol. Также огнем оказались повреждены кузова еще двух автомобилей: Nissan Tiida и Nissan Micra.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Причина возгорания сейчас устанавливается.