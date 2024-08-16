16 Августа 2024
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Политика Курская область
Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев: Наша задача - помочь пострадавшим жителям Курской области

Полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев посетил Курскую область. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым они ознакомились с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудили потребности пунктов временного размещения жителей, об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Владимир Якушев отметил, что "Единая Россия" доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи со всей страны. В регионе работают волонтеры "Молодой гвардии" из разных регионов.

"В большинстве ПВР созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров", - подчеркнул полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Кроме того, Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

"Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области", – сказал Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев, Курская область


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