Школьников могут "одеть" в спортивную форму в цветах триколора

В школах необходимо ввести единую спортивную форму с использованием цветов флага России.

Предложение об этом будет направлено Минспорту и Минпросвещения. Как заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, школы могут обязать выбирать форму из трех цветов – белого, синего, красного. Парламентарий отметил, что на футболках или майках обязательно присутствие герба России.

"Таким образом, мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы - россияне, а еще уравняем всех учеников, устраним "гонку моды", когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволить", - указал Колунов.