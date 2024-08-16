Патрушев заявил, что атака на Курскую область вызвана предчувствием краха Украины

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха украинского режима.

Как сообщил помощник президента России Николай Патрушев, вторжение является "преступной акцией". Атака была спланирована при участии Североатлантического альянса и западных спецслужб. Без этого ВСУ не рискнули бы зайти на территорию России, считает Патрушев.

По его словам, "заявления руководства Соединенных Штатов о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", сообщают "Известия".

Напомним, в Министерстве обороны России образован координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей.