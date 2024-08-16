16 Августа 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Письменные экзамены мигрантов хотят записывать на видео

Письменную часть экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев хотят фиксировать на видеокамеру.

Как предполагается, это исключит исключить покупки результата. Проработать такую меру Минобрнауки рекомендовано правительственной комиссией по профилактике правонарушений. Инициативу одобрили в Рособрнадзоре.

В настоящее время можно записывать не менее 10 минут устной части. Соответствующее постановление в 2021 году подписал глава правительства Михаил Мишустин. В вузах говорят, что сейчас успешно сдают экзамен только 50% желающих попасть в Россию.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", целью которых станет исключение использования мигрантами академического отпуска для легализации пребывания в России. Также поручения даются главам регионов. Им предлагается совместно с работодателями проработать вопрос о целесообразности полного или частичного запрета на привлечение иностранцев, которые ведут трудовую деятельность на основании патента. В настоящее время получать его должны граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также неграждане Эстонии и Латвии, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что трудовых мигрантов, прибывших в Россию, а также приехавших на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, предложено обязать проходить дактилоскопическую регистрацию при пересечении российской границы, а не в миграционной службе по месту пребывания.

Теги: мигранты, экзамены, иностранцы


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