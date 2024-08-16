В кабмине подготовили главный нацпроект по развитию экономики за 2,7 трлн рублей

В российском правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета – национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока – "Технологии" и "Национальная технологическая инициатива". В общей сложности нацпроект потребует 2,7 трлн руб. средств из бюджета, говорится в доработанной правительством и министерствами презентации.

В июльской версии власти оценили потребность в бюджетных средствах в 1,9 трлн руб. при другом варианте состава нацпроекта. В частности, в него не попал технологический блок.

Как ожидается, новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре, сообщают "Ведомости".